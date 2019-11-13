"الموسيقيين"تؤكد موقف أوكا وأورتيجا من عضوية النقابة "معلق"

أكد حمادة أبو اليزيد، رئيس لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، أن نتيجة اللجنة الأخيرة أعلنت لكل المتقدمين، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ قرارا حتى الآن بـخصوص عضوية "أوكا وأورتيجا"، ونتيجتهم معلقة.

وأشار حمادة أبو اليزيد إلى أن أوكا وأورتيجا يعملان بموجب تصريح دي جي فقط، وليس عضوية النقابة، وعندما تقدما للاختبارات الأخيرة لم يتم البت في أمرهما حتى الآن.

وأضاف أنه سيتم التشاور بين الأعضاء والنقيب على اتخاذ قرارات جديدة تخص أغاني المهرجانات، ومن ضمنها موقف أوكا وأورتيجا المعلق.

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