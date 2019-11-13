استبعاد فيلم نمساوي من سباق الأوسكار بسب جدل حول اللغة

أكدت جمعية صناعة السينما في النمسا، أن فيلمًا عن البغايا النيجيريات في النمسا مُنع من دخول المنافسة في الفئة الدولية لجوائز الأوسكار للعام المقبل لأنه يحتوي على الكثير من الحوار باللغة الإنجليزية.

ويتحدث فيلم " جوي" أو " مرح"، للمخرجة سودابيه مرتزاي، عن النساء اللائي يتم تهريبهن من نيجيريا إلى فيينا.

وهذا هو ثان رفض للأكاديمية لفيلم يعرض باللغة الإنجليزية الرسمية لنيجيريا، بعد أن تم استبعاد الفيلم النيجيري "لايون هارت" أو "قلب الأسد" مؤخرًا من سباق الأوسكار للأفلام الأجنبية لأسباب مماثلة.

وقال فيرنر مولر، رئيس جمعية صناعة السينما والموسيقى، إن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية استبعدت فيلم "فرح" من مسابقة أفضل فيلم روائي دولي على أساس أن 30 في المئة فقط من الحوار بالغتين الألمانية والنيجيرية والباقي باللغة الإنجليزية.

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