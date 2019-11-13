هيفاء وهبي تفاجِئ الجمهور بالشعر الأشقر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر "انستغرام" بإطلالتها الفريدة بالشعر الأشقر. حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان مصطفى خاطر خلال كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "أشباح أوروبا". وعلقت كاتبة بالعامية: "اتنين من أشباح أوروبا بيخططوا لصاحب المطعم!! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني". ما يشير لدور مافيوي ستلعبه في هذا العمل.

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الجدير ذكره أن الفيلم يجمعها في بطولته مع أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.



