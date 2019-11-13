إليسا ترفض الفتنة: رئيس الجمهورية لا يمثلني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علّقت الفنانة إليسا عبر حسابها الخاص على "تويتر" على حادثة استشهاد الشاب اللبناني علاء أبو فخر خلال مشاركته في الحراك الشعبي والاعتصامات ضد تصريحات رئيس الجمهورية. ورأت أنهم يريدون من مقتله إيقاع الفتنة بين الناس المتظاهرين، مشيرةً إلى أنه سيكون وقوداً إضافياً لإشعال الثورة. وكتبت: "دم علاء هدفو يخلوا الناس تعلق ببعضها، والثورة تصير معارك... الله يرحمو ويصبّر أهلو ومرتو وولادو، ويكون استشهادو وقود للثورة مش للفتنة. الله يلعن اللي كان السبب".



وكان للفنانة اللبنانية موقفاً رافضاً لتصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ليل أمس. حيث كتبت بعيد إطلالته التلفزيونية: "فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية".

