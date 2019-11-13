ريكي جيرفيس يعود لتقديم حفل غولدن غلوب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الممثل الفكاهي البريطاني ريكي جيرفيس عودته لتقديم الدورة السابعة والسبعين من الحفل السنوي لجوائز غولدن غلوب للمرة الخامسة في شهر يناير المقبل، بعد أن كان قد تعهد بعدم تقديم الحفل مجدداً بسبب انقسام الآراء حوله كمقدم للحفل. حيث أنه بعدما تم إيلاغه بعدم اختياره لتقديم الحفل بسبب انتقاداته لنجوم هوليوود، تبين أنه بأسلوبه اللاذع قد ساعد على زيادة نسب مشاهدة الحفل على التلفزيون.

ولقد كشف "جيرفيس"_ المعروف بكتابة المسلسل الفكاهي The Office الفائز بثلاث جوائز غولدن غلوب_ .أنه سيُقّدم حفل جوائز التكريم لأعمال السينما والتلفزيون بعدما قدموا له عرضا لا يستطيع رفضه. مشيراً إلى أن هذه المرة ستكون الأخيرة له وسيجعلها ليلة ممتعة.

يُذكر أنه قدّم الحفل لأول مرة في العام 2010. لكنه أغاظ الكثير من الحضور والمتابعين في حفل العام الثاني عندما أهان منظمي الحفل بنكات عن تلقي رشى مع انتقاده الساخر لفيلم ”السائح “The Tourist" من بطولة الممثل جوني ديب والممثلة أنجلينا جولي الذي كان على قائمة الأفلام المرشحة والذي قوبل باستهجان من النقاد.