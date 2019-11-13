شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. ماذا قال محمد منير عن أبناء جيله من المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكينج محمد منير واحدا من أهم المطربين الذين مروا في تاريخ الغناء، مما جعله يمتلك شعبية كبرى، وبالتالي فإن رأيه حين يكشف عنه في زملائه من الوسط الغنائي يكون في غاية الأهمية خاصة إذا تطرق هذا الرأي إلى نجوم من زملائه بالوسط الفني.

و في فيديو نادر قال عن محمد الحلو إنه "مغني جميل وحساس ومتميز، ومن أعلى المغنيين في تكنيك الأداء نفسه، لكن مشكلة الحلو إنه بيجامل كتير في اختياراته"، بينما أوضح بخصوص محمد ثروت أنه برغم صوته الحلو، ولكن عليه البحث عن المضامين ومخارج جديدة، "ولازم يكون مغامر".

كما أشاد بـ مدحت صالح مؤكداً أنه صوت جميل ومميز وفي حالة نشاط جميل بسبب إقدامه على المغامرة، و أكد علي أن محمد فؤاد يمتلك طموحات كبيرة لكن عليه أن يمارسها بشكل مختلف، وأضاف خلال الفيديو حديثه بخصوص مطربين كثر مثل ايهاب توفيق الذى أشاد بصوته الجميل لكن استغرب في نفس الوقت من تصميمه أن يكون "وسط الصفايح".

وختم حديثه بالتطرق إلي المطربات مثل سميرة سعيد ولطيفة وانغام الذي أكد أن اغانيها مش ماشية مع سنها، وفى نهاية حديثه عاب على المطربات بقوله ”مصممين يغنوا أغاني لابسين فساتين ومش قريبين من الشارع".

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