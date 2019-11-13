شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يسترجع ذكريات "امرأة من زمن الحب" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم كريم عبد العزيز، ذكريات مسلسل " امرأة من زمن الحب"، عبر حسابه على " فيس بوك"، وشارك متابعوه بصورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من تصوير المسلسل، واكتفى كريم بالتعليق على الصورة بايموجى قلب أحمر، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.

ويعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تخطت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.