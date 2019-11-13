شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يقدم قصة حياة سيد درويش فى عمل مسرحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول الفنان محمد الحلو قصة حياة الراحل الموسيقار سيد درويش فى عمل مسرحى، وهو من إخراج سمير العصفورى ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للعمل خلال الفترة المقبلة.

كان محمد الحلو أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، حيث قدّم الحلو عددا كبيرا من الأغنيات، منها: "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما قدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، و"وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.