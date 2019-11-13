شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة مؤسس فرقة "سيرك دو سوليى" بسبب زراعته القنب الهندى فى جزيرته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مؤسس فرقة "سيرك دو سوليي" الكندي جي لاليبرتيه في الحبس على ذمة التحقيق، للاشتباه في أنه زرع القنب الهندي في جزيرته المرجانية الخاصة في بولينيزيا الفرنسية على ما قالت النيابة العامة في بابيت.

وقبل أسابيع قليلة أوقف عناصر من الشرطة أحد المقربين من الملياردير الكندي وبحوزته مخدرات وعثروا على صور لمزروعات على هاتفه النقال.

ونقلت جريدة الرؤية الامارتية ، أن جي لالبيرتيه تم إيقافه لدى ترجله من الطائرة وسيمثل اليوم، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق.

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ويريد القضاء معرفة إن كانت هذه المخدرات محور عملية اتجار.



وجاء في بيان صادر عن شركته لون روج "ينأى غي لاليبرتيه بنفسه كلياً عن أي شائعات تربط اسمه من قريب أو بعيد ببيع مخدرات أو الاتجار بها".

وأكد البيان أنه يستخدم القنب لأغراض "طبية" و"شخصية فقط."

وكانت نبتات القنب مزروعة داخل حاوية موصدة، وسبق لجي لاليبرتيه، أن استثمر في الماريجوانا لأغراض طبية في كندا.

ومنذ يوليو يعرض لاليبرتيه جزيرته المرجانية الصغيرة هذه للإيجار بسعر 900 ألف يورو في الأسبوع، ويضع في تصرف الزبائن 16 فيلا فاخرة في الجزيرة التي تتمتع بطبيعة محفوظة.