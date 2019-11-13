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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم جلال الشرقاوى على الدورة الأولى من "الإسكندرية المسرحى العربى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، و قال : جلال الشرقاوي له اسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء على المستوى العلمي أو العملي، حيث تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، و كذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينات.
ومن جانبه أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الأولى من المهرجان .
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