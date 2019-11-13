شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم جلال الشرقاوى على الدورة الأولى من "الإسكندرية المسرحى العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن اطلاق اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي على الدورة الأولى منه ، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل في مدينة ال‘سكندرية ، تحت اشراف اكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية ، وخارجها.

Advertisements

وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، و قال : جلال الشرقاوي له اسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء على المستوى العلمي أو العملي، حيث تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، و كذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينات.

ومن جانبه أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الأولى من المهرجان .