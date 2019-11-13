شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل Friends يجتمعون فى عمل جديد على منصة HBO Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التقرير الذى نشر على موقع "Variety" أن أبطال مسلسل Friends سيعودون من جديد، العمل سيكون من إنتاج WarnerMedia، وكشفت المصادر أن أعضاء فريق الممثلين الأصليين جنيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتيني كوكس ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمر يجرون المناقشات حاليا حول العمل.

ولم تكشف المصادر عن أي معلومات أخرى حول العمل الجديد الذى سيطرح من خلال منصة HBO Max، وعلى الأرجح سوف يقوم الممثلون الذين شاركوا في المسلسل بتمثيل مجموعة من المواقف المضحكة.

ورفض كل من HBO Max و Warner Bros. Television، التعليق على الأخبار المنتشرة.

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تأتي هذه الأخبار بعد أربعة أشهر من تمكن HBO Max من الفوز بـ حقوق البث لسلسلة NBC الأصلية من شبكة Netflix، وستطلق جميع حلقات العرض البالغ عددها 236 حلقة على Netflix وعلى HBO Max عند إطلاق منصة البث في مايو 2020.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

ساهم مسلسل Friends بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.