شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوه.. نسرين أمين:" مين قال الصيف خلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة نسرين أمين، بعطلتها فى أسوان، وشاركت نسرين متابعيها بصور لها من هناك، وظهرت متردية مايوه داخل حمام السباحة، وكتبت نسرين، قائلة:" مين قال الصيف خلص".

وآخر أعمال نسرين أمين، "ع الهادى يا زبادى" وهى الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب.







