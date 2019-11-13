شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..دار أزياء Gucci "جاب الكلام" لهارى ستايلز في نيويورك..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول النجم العالمي هاري ستايلز لمده خصبة للسخرية ذلك بسبب اختياره لملابسه .

ظهر المغني البالغ من العمر ( 25 عام) بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" و هو يرتدي سترة عليها عشرات الخراف، وذلك أثناء توجهه لتناول العشاء مساء أمس الثلاثاء بعد اجراءه للبروفات الخاصة بـ " Saturday Night Live " في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث كتب أحد المواقع عبارات ساخرة عن النجم الشاب مطالبين القراء الذي يعانون من الارق بضرورة أن يقوموا بتسلية أنفسهم و عد الخراف المطبوعة علي سترته ، و في الحقيقة لم يعرف الكثيرون أن السترة التي نالت اكبر قدر من السخرية هي من تصميم دار ازياء " Gucci " الشهير .



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هاري ستايلز (2)

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هاري ستايلز (3)



هاري ستايلز (4)



هاري ستايلز (5)



هاري ستايلز (6)