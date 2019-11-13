شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مسرحية " محطة مصر" تعود لمسرح العرائس من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يستعد البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، لعرض مسرحية "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، اعتبارا من غد الخميس.

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وقال الفنان محمد نور مدير عام الفرقة، إن المسرحية تعود من جديد لتقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من غد الخميس في تمام السادسة والنصف مساء، ويستمر العرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع .



مسرحية محطة مصر

يذكر أن"محطة مصر" تدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، من تأليف وأشعار محمد زناتى، آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.