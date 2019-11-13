"مش قادرة أكتب حاجة".. رسالة مؤثرة من خطيبة هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشرت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رسالة طويلة، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، تحدثت خلالها عن ردة فعلها عقب وفاة خطيبها، وأن الإنسان يمر بالكثير من الاختبارات.

وأوضحت إنجي أنها لا تستطيع الكتابة، ولكنها تفعل ذلك من أجل "هيثم"، قائلة: "أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله، كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)".

وأضافت: "يعني أنا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر إنه في الآخر ملوش غير ربنا وكلنا في الآخر راجعينله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء، سيدنا يعقوب لما قالوله عن ابنه سيدنا يوسف توفي قال: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) الصبر الجميل مش معناه إن مفيش حزن هو كان حزين جدًا على يوسف وأخوه.. بس يكون فيه رضا... في ناس وقت البلاء ممكن تقول ليه يا رب عملت فيّ كده أو اشمعنى أنا، ويقول أنا صابر بس ده مش معنى الصبر إني أكون معترضة على قضاء الله".

وتابعت: " دايما خلي شكوتك لله واتكلم معاه من قلبك ربنا سميع قريب ودود مجيب زي ما سيدنا يعقوب قال كمان (إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون)، أي ابتلاء أنت بتعدي بيه دلوقتي ليه آخر وليه جزاء وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا والآخره بس خليك راضي بقضاء الله ربنا قال: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) ده وعد".

واستطردت: "الصبر معناه إني راضية وعارفة إن فيه جزاء كبير أو في خير (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)، وقت البلاء ممكن تلاقي ناس كتير حواليك ربنا بعتهملك يهونوا عليك لكن مفيش حد في إيده حاجة بجد غير الله ومحدش هيبقى حاسس بوجعك غيره (ليس لها من دون الله كاشفة) (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)".

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وأوضحت: "(إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) ربنا أعلم بالخير ليك وبالأصلح ليك ومع البلاء ربنا بينزل لطف وصبر يخليك تتعرف على ربنا بشكل جديد يمكن مكنتش تعرفه بيه لولا البلاء ده، وأم سيدنا موسى لما ألقت بابنها في الماء ربنا ربط على قلبها وصبرها علشان هو أعلم بالخير وصبرت وربنا جمعها بيه تاني (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين).. يمكن ربنا ميجمعكش باللي بتحبه في الدنيا لحكمة هو يعلمها وهو العليم الحكيم لكن يجمعنا بيهم في الجنة في الحياه الحقيقية اللي مفيهاش ولا حزن ولا تعب ولا مرض ولا فراق (ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)".

واختتمت رسالتها قائلة: "أي حد فقد شخص عزيز خليك عارف إن مش دي النهاية هو بس انتقل قبلك بشوية لحد ما أنت كمان تخلص رسالتك في الأرض، ومهما طال الوقت فهو برده قصير في الآخر هنقول ده أكنه كان يوم أو أقل كمان (يوم أو بعض يوم) (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)، يا ريت كلنا نعمل حساب اليوم ده ونبتدي نتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته وجماله علشان يوم لما يجلنا اليوم ده يبقى أسعد أيام حياتنا (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين)".

مضيفة: "أي حد اتغير بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نية إن أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم وادعوله دايما ويا رب يجمعنا بكل أحبابنا في الفردوس الأعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

ورحل هيثم زكي عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين.