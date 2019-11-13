فيديو.. محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان محمد حماقي، عن أول حب في حياته وهي زميلته بالمرحلة الإبتدائية، مؤكدًا إنه أراد أن يلفت انتباهها فاستعان بطريقة الفنان عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة".

وروى حماقي التفاصيل، خلال لقاءه ببرنامج The Voice الذي يشارك ضمن لجنة تحكيمه، موضحًا إنه قرر أن يظهر بطولته في اللعب أمام أحد زملائه الذي كان يمارس رياضة "الجودو" ولكنه لا يعلم شيئا عن تلك اللعبة فكانت النتيجة أن زميله انهال عليه بالضرب وسقط على الأرض عدة مرات.

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وواصل "حماقي":" الفتاة شعرت بالشفقة تجاهي".

ويشارك محمد حماقي في الموسم الخامس من برنامج The Voice الذي يعرض عبر قناة mbc وتضم لجنة تحكيمه راغب علامة من لبنان وأحلام من الإمارات وسميرة سعيد من المغرب.