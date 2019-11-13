إطلاق اسم جلال الشرقاوي على أولى دورات "الإسكندرية المسرحي العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن إطلاق اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي على الدورة الأولى منه، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المُقبل في مدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها.

وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، وقال: جلال الشرقاوي له إسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء على المستوي العلمي أو العملي، إذ تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، وكذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينات .

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ومن جانبه، أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الأولى من المهرجان و قال: بالطبع أشعر بسعادة كبيرة لاختياري لتحمل الدورة الأولى من هذا المهرجان اسمي.

و أضاف: الدول العربية أصبحت تعلم أهمية تخريج كتائب من الفنانين في فروع الفن المختلفة وخاصة المسرح في جميع عناصر عرضه، سواء التمثيل والإخراج والديكور والتأليف والنقد ، مما سيتيح لنا الفرصة خلال الفعاليات لمناقشة البرامج والمناهج المختلفة في كل هذه المعاهد والكليات المتخصصة المشاركة في المهرجان، والذي سوف ينتج عنه تطوير في مناهج أكثر علمية وأكثر منهجية وهذا ما نريد الحصول عليه في النهاية ، لإضافة كل ما يستجد من علوم أخرى في المسرح .