"لو جات الست يغور الراجل".. أحمد السعدني يحتفي بـ "فايا يونان" مع أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي:

يحل أحمد السعدني وأحمد داوود، والسورية فايا يونان، ضيوفًا على الفنان أمير كرارة ببرنامجه "سهرانين"، الجمعة القادمة، على قناة ON E، في تمام الـ11 مساءً.

وظهر السعدني في البرومو وهو يمازح "كرارة" بشأن فايا يونان، إذ قال: " قعدة الراجل بـ100 ست، بس لو جات الست يغور الراجل".

ويتناول اللقاء كواليس أعمالهم الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها، وكذلك الحياة الشخصية، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم.

برنامج "سهرانين" يُعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساءً، وظهر في الحلقات السابقة العديد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ومحمد رمضان ومصطفى خاطر وهشام عباس وأكرم حسني وغادة عادل وأروى جودة وعدد كبير من الفنانين.