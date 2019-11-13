رشا مهدي: اللي دافعوا عن منتقدي الشعراوي هاجمهوا منتقدي محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة رشا مهدي، عن حرية التعبير عن الرأي، واستشهدت بواقعتي الشيخ الشعرواي والكاتب الكبير الحائز على نوبل نجيب محفوظ.

وكتبت "مهدي"، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "بستغرب الناس اللي كانت بتدافع عن حرية الرأي في انتقاد الشيخ الشعراوي و في نفس ذات الأسبوع نفس الناس مش متقبلة حرية الرأي في انتقاد الأديب نجيب محفوظ!".

Advertisements

وأضافت: " بغض النظر عن الموضوعين بس المبادئ لا تتجزأ وحرية الرأي مكفولة للجميع، الهجوم على الشخص اللي قال رأيه يعتبر فقر حُجه و إرهاب فكري".

وبدأت رشا مهدي، مؤخرًا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين.