نجوم لبنان ينعون علاء أبو فخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم لبنان الشاب اللبناني علاء أبو فخر الذي استشهد، أمس الثلاثاء، أمام ابنه وزوجته، بعد قيام ضابط لبناني بإطلاق الرصاص عليه.

وكتب الإعلامي نيشان، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "هذا علاء الذي قتل، أمس، قتل علاء أبو فخر، سمه بطلا، سمه شهيدا، سمه ما شئت، علاء قتل أمام عيون زوجته، قتل أمام بكاء وصريخ وهلع ابنه، السياسيون استنكروا وأدانوا".

وتابع: "الإدانة لا تنفع، عائلة علاء فجعت، لبنان خسر مواطنا، لكن عائلة أبو فخر خسرت أبا وابنا وأخا لن يعود، إضاءة الشموع لن تعيده، أسفي عليك يا وطن، صباح مر فيه لبنان ينتفض".

بينما نشرت الفنانة دانييلا رحمة، صورة للمكان الذي قُتل فيه "علاء"، وعلقت: "ما في أبشع من مشهد ولد غرقان بدم بيو، الله يرحمك يا علاء أبو فخر، شهيد الثورة اللبنانية".

كما علقت الإعلامية أنابيلا هلال: "الله يرحمك يا علاء أبو فخر، صعبة كتير لما اللبناني يقتل لبناني، ونحنا بالـ 2019".

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بينما اكتفت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بنشر صورة "كاريكاتير" للحادثة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلى حسابها الرسمي بموقع تويتر، علقت الإعلامية منى أبو حمزة: "بعيدا عن كل الشعارات، نحنا بعد شوي راح ننام، بس هالصبي كيف تغفى عيونه الليلة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بمقتل محتج في بلدة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وأوضحت قناة "أم تي في"اللبنانية أن القتيل يدعى علاء أبو فخر عضو بلدية الشويفات، وهو عضو أيضا في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان رسمي، ملابسات الحادث، موضحا أنه في أثناء مرور دورية عسكرية في خلدة، جرى تدافع وتلاسن بين جنود الدورية ومجموعة من المتظاهرين حاولوا قطع الطريق، ما دفع أحد العسكريين إلى إطلاق النار لتفريق المحتجين، وقد جرى فتح تحقيق بشأن الحادثة.