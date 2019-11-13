تراند اليوم : فيديو صادم| آخر ظهور لـ "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته بساعات...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، هو الأخير له قبل أن توافيه المنية في وقت مبكر يوم الخميس الماضي.

ويظهر "هيثم" في الفيديو برفقة مدربه إسلام العطار، أثناء تدريبه على رياضة الملاكمة، حيث بدا خلاله في كامل حيويته ونشاطه، بينما يسدد اللكمة تلو اللكمة لمدربه.

وأشعل الفيديو، جدلاً وتفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان أيمن أحمد، الصديق المقرب من الممثل الراحل كشف كواليس جديدة حول وفاته.

وقال في تصريحات إلى برنامج "ET" : "كنت معتادًا على المبيت مع هيثم ولكن في يوم وفاته بالذات حدث لي ظرف اضطرني إلى العودة لمنزلي ويوم الوفاة اتصل بي هيثم مرتين لكن لم أرد بسبب حالة وفاة كانت عندي".

وأضاف: "عرفت بعد ذلك أنه اتصل بخطيبته إنجي 4 مرات قبل وفاته وقال لها (خلي أيمن يلحقني)".

بدوره، قال الماكيير محمود معوض في مقابلة تليفزيونية، إن القائمين على غسل هيثم حاولوا منعه من حضور الغسل، إلا أنه أصر على الدخول لتجهيزه مقابلة ربه، وقام على غسله بمساعدة الشيخ المسئول عن هذا الأمر.

وذكر أنه لاحظ أن هيثم كان يحرك رقبته باتجاهه لدرجة جعلته يظن أنه لم يمت، لكن الشيخ أخبره بأنه يحبه وأن هذا الفعل أمر عادي.

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وأضاف أنه عندما انتهوا من تغسيله حاول سحب يده من "هيثم"، فوجده قابضًا على يده، فنظره للشيخ وقال له إنه لم يمت بالفعل، لكن الشيخ رد عليه: "يا حبيبي ده مات خلاص".

وأشار معوض إلى أن هيثم تعرض لصدمة بعد وفاة خاله، وأنه بدأ يشعر بالوحدة منذ ذلك الوقت، لأنه كان دائم التحدث إليه.

وكان كشف أشرف زكي، نقيب الممثلين بمصر كشف عن أغرب ما رآه في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقال "زكي" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "عزاؤه كان يشبه العُرس .. وحين خرجنا بالنعش من مسجد (مصطفى محمود) تمهيدًا لدفنه .. كان النعش يجري بسرعة كبيرة وكأنه يريد أن يُزف للسماء".

وأضاف: "عندما وصلنا للمقابر طلبت من أصدقائه عدم دفنه لحين وصول كافة السيارات لكني فوجئت بهم دفنوه .. لم يكن بإرادتهم .. يبدو أن هيثم كان يريد ذلك ".

وتابع: "رأيت الكثير من الجنازات .. لكني لم أرى مثل ما رأيته في جنازة هيثم أحمد زكي".



