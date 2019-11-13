شاهد: صور وفيديو للتجهيزات الضخمة وقائمة أنواع الطعام لحفل هيئة الترفيه لتكريم الأمير بدر بن عبد...

كشفت مقاطع فيديو وصور للتجهيزات الضخمة التي شهدتها قاعة الاحتفال بموسم الرياض أمس خلال استقبال حفل هيئة الترفيه الذي أعد خصيصاً لتكريم الشاعر “الأمير بدر بن عبد المحسن”.

وأظهرت المقاطع ترتيبات فاخرة أدت إلى إبهار الحضور، وأظهرت الصور أشكال الموائد وقوائم طعام المائدة الفاخرة التي احتوت على عدد من الوجبات والأطعمة السعودية والمختلفة أبرزها “المخبوزات الطازجة ومعجون الزيتون المتبل، وثلاثية الكبدة المحشية مع ورق العنب، ودجاج محشي بالمحمرة، وجريش سعودي باللبن” بالإضافة إلى “موزات الغنم مطبوخة مع الدرز الشرقي وصلصة المستكة، وكيك التمر مع القشطة والكراميل المالح”.

ونظمت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس حفلاً لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن، بعد الإعلان عن تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر كما قدم له تركي آل الشيخ رئيس الهيئة هدية عبارة عن تمثال من الذهب.

الجدير بالذكر أن الدعوات لحضور الحفل كانت حصرية و محدودة لبعض الإعلاميين.!!