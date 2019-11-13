أثار حفل زفاف أقيم في مصر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو منه يوضح ما ارتدته العروس والعريس في الحفل وسط حضور الأهل والأصدقاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، والذي أظهر العروس مرتدية جمبسوت جينز أزرق، وحذاء عاديًا أبيض، إلا أنها احتفظت بالطرحة البيضاء على رأسها، حيث يبدو أنها أرادت تمييز نفسها عن الحضور من خلالها.
أما العريس فكان ظهوره مثيرًا للجدل أيضًا، حيث ارتدى قميصًا أبيض وأعلاه جاكيت جينز، ومن الأسفل ارتدى شورت جينز.
ولم يكتف الثنائي بإثارة الجدل من خلال ملابسهما الغريبة في ”ليلة العمر“ كما اعتاد أن يسميها الجميع، حيث قدما وصلة رقص شعبي على أنغام أغنية ”مافيا“ للفنان محمد رمضان، وسط دهشة الحاضرين لحفل الزفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل زفاف غريب في مصر يصدم المعازيم.. شاهد: رقص العريس والعروس وسط الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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