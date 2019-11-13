بالفيديو: انهيار شذى حسون بالبكاء على الهواء

انهارت الفنانة العراقية شذى حسون في البكاء خلال لقائها بأحد البرامج على قناة «سكاي نيوز عربية» وذلك عند حديثها عن الأوضاع التي تعيشها العراق حالياً.

وفالت: «لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطلب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه”، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.

وأضافت أن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، لتنهار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.

وأشارت إلى أنها أصدرت أغنية مؤخرا بعنوان «ابن هذا الوطن» تحكي عن الثورة العراقية وهي حافز لمشاعر المواطن العربي، وأكدت أنها تغني بمختلف اللهجات ولكنها تفضل اللهجة العراقية وهذا ما يميزها.