اعتبره وهابيًا.. خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا بانتقاده الشعراوي

واصل الفنان المصري خالد أبو النجا، هجومه على الداعية المصري الشيخ متولي الشعراوي، ووصفه بأنه ”أفسد الدِّين“ و“مثال للفكر الوهابي“.

وتزامن هجوم ”أبو النجا“ على الشعراوي مع منشور الإعلامية أسما شريف منير قبل أيام حينما وصفت الداعية بـ“المتطرف“ قبل أن تعود وتبدي اعتذارها، وتنشر مقولته عبر صفحتها على ”تويتر“.

وبدأ الفنان هجومه بكلمات شديدة اللهجة، حيث قال:“الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم.. بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها“.

ورغم الهجوم الذي شنَّه النشطاء عليه آنذاك دفاعًا عن الشيخ الذي يحتل مكانة كبيرة لديهم، إلا أن ذلك لم يثنِ الفنان عن إعادة الهجوم مجددًا على الشعراوي.

وقال ”أبو النجا“ في تغريدة له عبر صفحته على ”تويتر“ ردًا على مقال ينفي صلة الشيخ الشعراوي بالفكر الوهابي المتشدد، قائلًا:“‏الوهابية إفساد لروح الدين، والشعراوي مثال للفكر الوهابي (وإن كان لا ينتمي له)“.

وأضاف أبو النجا: “الفكرة في النتيجة، أفتى بجزية أهل الكتاب، (بمنتهى الطائفية) وإلا قتلهم، وأفتى بختان البنات (بمنتهى الجهل بالعلم)، والذي قد يؤدي لوفاة الأم عند أول حمل، وأفتى بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي.. إلخ“.

وكالعادة، لم يرقْ هذا الهجوم للمتابعين الذين شنّوا هجومًا عليه، حيث قالت متابعة تسمّى“هند“:“‏‎يصدرون الأحكام جزافًا دون معرفة عميقة بأصول الدين، وبالشيخ نفسه، وأظن أنهم لم يسمعوا درسًا واحدًا له.. دعك من هذا وحاضر في التمثيل الذي تعرف فيه.. دعْ ما لقيصر لقيصر“.

وأضاف آخر يدعى ”سمير“:‏“المشكلة إنك لا تفقه بما تتكلم، وأنا لست من محبي الشعراوي، ولكنني مستحيل أن أتكلم بما لا أفهم، وليس من واجبي ولا من حقي أن أنتقد شخصًا بهذه الطريقة، لأنني أختلف معه من وجهة نظري.

ويمتلك الشيخ محمد متولي الشعراوي، مكانة كبيرة لدى المصريين، فهو عالم دين، ووزير أوقاف مصري سابق، ويعد من أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، ولقَّبه البعض بـ“إمام الدعاة“.