خلي أيمن يلحقني.. كواليس الاستغاثة الأخيرة لهيثم أحمد زكي قبل وفاته بدقائق- فيديو

كشف أيمن أحمد الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.
وأوضح أحمد في مقابلة مع برنامج “et بالعربي” أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: “خلي أيمن يلحقني”.
وقال صديق الفنان الراحل إن علاقته بهيثم تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.
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