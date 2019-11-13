هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها – صورة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى طفولة الفنانة اليمنية بلقيس، وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها على “إنستغرام”.

وركزت تعليقات هؤلاء على المقارنة بين شكلها السابق وذلك الحالي. وتفاوتت الآراء بين الإشارة إلى أنهما متقاربان واعتبار أنها تغيرت إلى حد كبير.

وأثير الجدل بين آخرين بسبب جنسية الفنانة حيث اعتبرها بعضهم إماراتية فيما شدد بعضهم الآخر على أصولها اليمنية.

ويشار إلى أن بلقيس شاركت مؤخراً في حفل التسامح والأخوة والإنسانية الذي أقيم في الإمارات. وهو ما أعلنته في فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات وحققت من خلاله أكثر من 283 ألف مشاهدة.

وتعليقاً كتبت: “شاركونا حفل التسامحوالأخوة الإنسانية في بلد التسامح والمحبة الاماراتالغالية مع أخي وصديقي الفنان الكبير حسين الجسمي”.