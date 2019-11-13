نشرت مذيعة قناة العربية الأردنية منتهى الرمحي، عبر حسابها على “تويتر”، صوراً التقطت خلال عقد قران ابنتها.
وغردت تعليقاً عليها: “سعادتي لا توصف بعقد قران ابنتي ديمة على ابن الأصول الغالي يزن عواد. شكراً لكل من هنأني وفرح لهما ولي”.
وتلقت على إثر ذلك الكثير من التعليقات وأعرب عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم لافتين إلى أنهم لم يتوقعوا أن يكون لدى الإعلامية إبنة في هذه السن.
وقارن كثيرون بين جمالها وجمال الأخيرة وتفاوتت الآراء بين من اعتبروا أن الأم أكثر جمالاً ومن رأوا العكس.
وأعادت الإعلامية ميسون عزام نشر الصورة والتغريدة وعلقت: “تهانينا الحارة للزميلة منتهى الرمحي عقد قران ابنتها ديما على يزن. بارك الله لكوجمع بينهما على الخير.أتمنى لكم التوفيق والسعادة وبالرفاة والبنين”.
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل قرانها.. تعرف على ابنة مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.