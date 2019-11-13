شاهد: غدير الفهد تناشد أمير الكويت التدخل لحسم إثبات نسب ابنتها.. وترد على القائلين بأنها “بنت حرام”...

طلبت الفنانة الكويتية غدير الفهد، مساعدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كي تستطيع إثبات نسب ابنتها ”ماريا“.

وكشفت غدير الفهد، في مقطع فيديو بثُته عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، تفاصيل قضية ابنتها، لافتًة إلى أنها لا زالت على ذمة كويتي وفقًا للمحكمة الفنلندية، ولديها منه ابنة لكنه لا يعترف بها ويرفض أن يساعدها في استخراج أوراق خاصة بها، مبينًة: ”بنتي مالها معاش ولا نفقة ولا أي شيء“.

واستطردت الفنانة الكويتية قائلًة إنه ورغم إرسال المحكمة الفنلندية إعلانًا له بأن عليه قضايا في الكويت إلا أنه يتعامل بـ“الواسطة“ التي أصبحت فوق كل شيء، ولا يتم ضبطه وإحضاره وفق المحكمة التي منعته من السفر ولكنه يتنقل كما يريد دون حسيب.

ودللت غدير الفهد على حديثها بنشر وثيقة على موقع ”إنستغرام“، تثبت نسب ابنتها لوالدها، وهو ما أثبتته الحكومة الفنلندية مع اسم الأب والأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج.

يُذكر أن غدير الفهد أظهرت عقد زواجها الشرعي، لتوجيه رسالة لكل من اتهمها بالإنجاب خارج إطار الزواج، والرد على ما أُشيع بأن ابنتها ”بنت حرام“ على حد قولها.

وقالت الفنانة الكويتية : ”عقد الزواج الشرعي اللي ما نشرته لأنه فيه اسم أمه وأمي وأبوه وأبوي حفاظًا على الأسماء لا أكثر ولا أقل بس إهداء بسيط حق اللي طعن ويقول العقد الفنلندي شهر 9 والبنت مولودة شهر 4“.