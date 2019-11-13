البيت الفني للمسرح ينعي الفنان ابراهيم الفوي

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني المسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المخرج و الأكاديمي و مصمم السينوجرافيا الكبير الدكتور إبراهيم الفوي، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالعروض المسرحية المميزة و التجارب النوعية التي اثرت مكتبة المسرح بالعديد و العديد من الإبداعات.

جدير بالذكر أن الراحل إبراهيم الفوي عمل كمهندس ديكور وسينوجرافيا، ويُعد واحد من مصممي الإضاءة المبدعين، وله العديد من الأعمال المسرحية الهامة، منها "الزعيم، اهتزاز، كعب عالي، دستور ياسيادنا، وغيرها. إبراهيم الفوي، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالعروض المسرحية المميزة و التجارب النوعية التي اثرت مكتبة المسرح بالعديد و العديد من الإبداعات.جدير بالذكر أن الراحل إبراهيم الفوي عمل كمهندس ديكور وسينوجرافيا، ويُعد واحد من مصممي الإضاءة المبدعين، وله العديد من الأعمال المسرحية الهامة، منها "الزعيم، اهتزاز، كعب عالي، دستور ياسيادنا، وغيرها.

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