شاهد.. نجوي كرم تطلب الدعاء لـ"لبنان" حتي يخرج من أزماته

ناشدت الفنانة نجوي كرم جمهورها من أجل الصلاة والدعاء لوطنها لبنان، حتي يخرج من أزماته التي تزداد اشتعالًا منذ فترة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".



كتبت نجوي عبر حسابها: "ما راح ينفعنا غير إنّو

نصلّي للبنان من كلّ قلبنا، حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين تفاعلوا معها بالدعاء للبنان والبلاد العربية جميعها.جدير بالذكر أن الأوضاع في لبنان مازالت مشتعلة والمتظاهرين في الشوارع في تزايد مستمر، ولقد الجيش اللبناني انتشر بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، واتخذ تدابير أمنية مشددة تحسبًا لأي طارئ، وذكرت المصادر في لبنان، أن المحتجين قطعوا الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما شهدت البلاد إغلاقا عاما في كافة المؤسسات والرسمية والخاصة.