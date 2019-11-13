غدًا.. "محطة مصر" تُعرض من جديد على مسرح العرائس

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن العرض المسرحي "محطة مصر"، يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من غد الخميس، في تمام السادسة والنصف مساء، حيث يستمر العرض أيام الخميس و الجمعة من كل أسبوع.
يشار إلي أن العرض منإنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، وتدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.
يذكر أن"محطة مصر" من تأليف و أشعار محمد زناتى،أداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شاديسرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبدالله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبدالسلام، شكري عبدالله، هاني عز، سيد حسين،عبدالحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.
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