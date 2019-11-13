الليلة.. عرض الحادثة بمهرجان الأردن المسرحي الـ26

يستعد أبطال مسرحية "الحادثة"، اليوم الأربعاء، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، بالعاصمة الأردنية عُمان، على خشبة مسرح مركز الثقافة الأردني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ26.

يشار إلي أن عرض الحادثة من إنتاج مسرح الغد التابع للبيت

الفني للمسرح، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنًّا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

"الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة كل من: ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، ومن إخراج عمرو حسان.

جدير بالذكر أن الدورة الـ26 من مهرجان الأردن المسرحي تقام في الفترة من 8 نوفمبر الجاري، حتى يوم 14 من نفس الشهر.

