أشرف زكي.. نقيب الممثلين الذي ينتصر لإنسانيته

يمتلك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وعي ثقافي يغري بالحديث معه، ولديه أيضًا طموح يمتد إلى أطراف الدنيا الواسعة، يدرك الرجل أن الاجتهاد أساس النجاح؛ لذا يبذل كل ما في وسعه في أي منصب يشغله.

حقق أشرف زكي بصمة كبيرة وخالدة فى الإخراج المسرحي؛ لذا حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009، شغل مناصب عدة وحقق فيها كلها نجاحًا ملء الدنيا وشغل الناس، ورغم مسئولياته الكثيرة أحب دور النقيب وترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية أكثر من مرة، وفي كل مرة كان الفوز حليفه وحب زملائه رهانه الكبير.

لم يحقق أشرف زكي أي مكسب من دور النقيب،

فعلى العكس التهم هذا المنصب جزءًا كبيرًا من مساحة الفنان بداخله، وجعله يأتي على أسرته، حماسه لا يهدأ إلا ليشتعل من جديد فهو مهموم بشكل دائم بحال أعضاء النقابة ولديه مشروع فى رأسه وهو إعادة الهيبة لنقابة الممثلين والحفاظ على كرامة أعضائها.

أشرف زكي النقيب الإنسان في وفاة هيثم أحمد زكي

ولعل ما قام به زكي مع الراحل هيثم أحمد زكي أكبر دليل على أننا أمام نقيب ينتصر لإنسانيته وينحاز لضميره قبل أي شيء، فقد علم النقيب بوفاته، في تمام الساعة 12 مساء، وكان فى مكان بعيد، وتحرك بسرعة، وظل يتابع الوضع حتى عصر اليوم

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الثاني، ودفن صديقه الفنان، الملابسات حول الوفاة جعلت قرار الدفن صعبًا ولكن النقيب بروح مقاتلة ظل يتحرك مثل الدينامو لاستخراج تصريح الدفن.

دور أشرف زكي جعل زوجته روجينا تعلن سعادتها لأنها تحمل اسم هذا الرجل الإنسان، ودفع محمد رمضان إلى الفخر أن أشرف زكي هو أستاذه الذى تعلم منه الكثير.

دور النقيب في وفاة هيثم أحمد زكي ليس الموقف الوحيد الذى يظهر إنسانية وشهامة أشرف زكي فمن يتأمل أرشيف هذا الرجل سيجد مشاهد ومواقف كثيرة قام بها منها مساندته فى الوقوف بجوار ضحايا مسرح بني سويف والوقوف بجانبهم لصرف تعويضاتهم، ومنها محاولته الجادة لتوفير فرص عمل للشباب الجدد من الممثلين، وسعيه الدائم لرفع المعاشات وتوفير الأدوية للمرضى وسؤاله اليومي على كبار النجوم الذين تآمرت عليهم الأيام وأجبرتهم على الابتعاد عن الأضواء.

لا يستحق أشرف زكى إلا الشكر على انحيازه الدائم لإنسانيته وعدم الاستفاده من منصبه، تحية لهذا الرجل المدرك لواجبه والمحب لزملائه وتلاميذه.