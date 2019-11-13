عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي جميع مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء 13 نوفمبر، منها عرض "بيت الأشباح"، على مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

العرض من تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر،

إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.وعلى مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، تُعرض " إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وهو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف المنصوري ، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.