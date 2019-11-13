تراند اليوم : ياسين التهامي ضمن لجنة تحكيم منشد الشارقة

كتب – الخليج 365

حرصاً منه على اكتشاف وتصدير نماذج راقية في فنون الإنشاد، يقود برنامج “منشد الشارقة” الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورته الـ 12 هذا العام، لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الفنية والإنشادية العربية، ممن يمتلكون تاريخاً عريضاً وثرياً في هذا المجال.

وتشتمل اللجنة الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، أحد أبرز الفنانين والملحنين الموسيقيين في الوطن العربي وشمال إفريقيا، الذي يمتلك في رصيده باعاً طويلاً من العمل الإبداعي وأكثر من 8 ألبومات فنية قدم من خلالها أهم القصائد العربية والألحان الشرقية، يرافقه المنشد المصري محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين في جمهورية مصر العربية، الذي يمتلك مسيرة طويلة في هذا المجال، ورثها عن والده الشيخ ياسين التهامي، فهو حاصل على شهادة اللغة العربية، وتلقى دورات عديدة في دار الأوبرا المصرية إلى جانب امتلاكه لدرجة الماجستير في مجال علم النفس.

كما تضم اللجنة المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، ابن إمارة الشارقة، الذي بدأ مسيرته الإنشادية في العام 1989 ولاقت أعماله شهرة واسعة، ومبيعات كبيرة على صعيد مختلف الدول العربية والأجنبية، ويمتلك الكثير من الأعمال أبرزها “انتصف الليل”، و”القدس تنادينا”، وغيرها من الأعمال المتميزة التي وضعته في الصف الأول لقائمة المنشدين الاماراتيين والعرب.

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وقال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم: “نفخر بوجود هذه القامات الفنية والإنشادية في البرنامج، فهي أسماء استطاعت وعبر مسيرة طويلة وحافلة بالمنجزات أن تحفر حضورها في ذاكرة هذا الفن النبيل وتقدم إبداعات لا تنسى من ذاكرة الأجيال، ونؤمن بأن حضور هذه الأسماء في البرنامج يسهم في إثرائه وتقديم كلّ ما يلزم من أجل تطوير مهارات وخبرات المشاركين”.

وتابع هاشم: “لجنة التحكيم يلقى على عاتقها الكثير من المسؤولية فهي التي تراقب عن كثب وترصد كلّ شاردة وواردة لدى المشتركين، ونحن نؤمن بأن كل موهبة بحاجة ليد ترعاها وتوجهها، وبلا شكّ ثقتنا كبيرة باللجنة التي تقدم النصائح والإرشادات بشفافية عالية وخبرة واسعة، ويمكننا القول إن مهمتهم صعبة كون الأسماء التي تشارك تمتلك مواهب كبيرة ومتطورة ومتنوعة، ونأمل في أن يحقق البرنامج تطلعاتها وأحلامها، وأن نشهد نسخة متميزة من (المنشد) كما في السنوات السابقة”.

ويكشف البرنامج عن المنشدين المتأهلين إلى الدورة الـ12 يوم غد (الخميس) عبر شاشة قناة الشارقة عند الساعة 10 مساءً، حيث خصص البرنامج ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة مشاركين يشرف عليها مدربون معتمدون، وهم مصطفى حمدو، وشريف محسن، ووسيم فارس.