تراند اليوم : كلنا معاك ..بعد إعلان مرضه رامي جمال يتصدر تريند جوجل

واصل المطرب رامي جمال تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، لليوم الثالث على التوالي، منذ إعلانه بشجاعة إصابته بمرض البهاق.

ودعم عدد كبير من نجوم الفن رامي جمال عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالشفاء، ومواصلة مسيرته الغنائية الناجحة.

وكان آخر ظهور لـ رامي جمال بصحبة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، استعدادا لأغنية جديدة، ولاحظ عدد من المتابعين بدء ظهور علامات المرض على أجزاء من جسد المطرب، الذي سبق أن أعلنه أنه كان يضطر لإخفاءه بطرق ما.

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كان رامي جمال قد أعلن إصابته بمرض البهاق متسائلا: هل سيتقبله الجمهور بهذا الشكل أم يعتزل الفن، واضاف: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري إلى الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.

وتابع: “وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها”.

واختتم حديثه قائلًا: “یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انه شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان”.