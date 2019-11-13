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كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - حلت يوم أمس الذكرى الثالثة لرحيل الفنان المصري ” محمود عبد العزيز ” والتي حرصت أرملة الفنان الراحل الإعلامية ” بوسي شلبي ” على إحيائها ولكن بطريقتها الخاصة .
حيث حرصت على عادتها التي تقوم بها كل عام بالذهاب إلى مقبرة الفنان الراحل وقراءة القرآن على روحه والدعاء له .
ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من أمام المقبرة حيث تواجد بعض المقرئين لقراءة القرآن .
وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو مطالبة الجمهور بالدعاء له قائلة : ” شاركونا الدعاء في يوم الذكري 3 ” .
كما نشرت صورة للفنان الراحل عبرت من خلالها عن حبها واشتياقها له جاء فيها : ” مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود لن أنساك الذكرى 3 بحبك وحشتيني .. أرجو الدعاء “
وعلقت بوسي على الصورة قائلة : ” أرجو الدعاء لزوجي الغالي ” .
يذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز توفي في الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2016 عن عمر يناهز ال 70 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .
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كانت هذه تفاصيل خبر من أمام قبر محمود عبد العزيز .. بوسي شلبي تحيي الذكرى الثالثة لوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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