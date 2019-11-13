أحمد السقا يكشف عن وشمه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد السقا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له من كواليس فيلمه الجديد “العنكبوت”، وظهر من خلالها الوشم الجديد الذي اعتمده من أجل دوره في الفيلم.

وشم أحمد السقا، هو عبارة عن شبكة عنكبوت، قام بوشمها على رقبته وذلك حتى تتناسب مع دوره في الفيلم.

فيلم “العنكبوت”، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب.

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ويتضمن الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن التي اعتاد أحمد السقا تقديمها في أعماله الفنية.

من ناحية أخرى تعاقد أحمد السقا، على بطولة مسلسل رمضاني جديد مع شركة “سينرجي”ولم يعلن عن تفاصيله بعد.

وكان أخر أعمال أحمد السقا، مسلسل “ولد الغلابة”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة فيه كل من محمد ممدوح “تايسون”، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.