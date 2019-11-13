منة فضالي تتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، عن تعرضها لحادث سير، فجر اليوم الأربعاء وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

منة نشرت تدوينة قالت فيها: “حادثة الحمد لله”، ولم تكشف أي تفاصيل عنها الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها، الأمر الذي دفعها لحذف المنشور.

منة فضالي، عادت وطمأنت متابعيها على صحتها قائلة: “الحمد الله أنا بخير أشكركم جدا جدا وأسفة أني مسحت البوست لان الدنيا اتقلبت ألف شكر ليكم”.

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من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم “ماكو” تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

”ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.

منة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الدراما المصرية وحقق العمل بجزأئه نجاحًا كبيرًا.