لماذا تفضل أنوشكا شارما ارتداء ملابس زوجها؟

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أقيم حفل زفاف أنوشكا شارما وفيرات كولي في بحيرة كومو الإيطالية في 11 ديسمبر 2017. بعد عام تقريبًا، ولا تزال صور الثنائي ومقاطع الفيديو الخاصة التي يشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشهد على حبهما المتدفق.
تحدثت أنوشكا شارما، في مقابلة أجرتها مؤخراً مع Vogue India، عن العلاقة التي تشاركها مع زوجها في لعبة الكريكيت.
في معرض حديثها عن الموضة وعما إذا كانت قد استبدلت ملابسها مع فيرات، قالت شارما “أنا في الواقع أستعير الكثير من خزانة ملابسه، معظمها من القمصان والأشياء. وأحيانًا أرتدي ستراته”. ولما ذلك؟ تقول ممثلة “زيرو”: “أحيانًا أفعل ذلك لأنه يشعر بالسعادة عندما أرتدي ثيابه”.
عند الحديث عن الملابس يوم الزفاف والفستان الذي اختارته، تابعت ” كنت متأكدة تمامًا من اللون الذي أرادت ارتدائه في يوم الزفاف، عندما قابلت المصمم أخبرته بكل وضوح أنني اريد اللون الوردي الفاتح في حفل زفافي، لم أكن أريد أن أرتدي اللون الأحمر التقليدي”.
أقام لاعب الكريكيت الهندي فيرات كولي وممثلة بوليوود أنوشكا شارما حفل زفاف في دلهي حضره كل من سوريش راينا، شيخار دهوان، غوتام جامبير، العائلة والأصدقاء.
على جبهة العمل، شوهدت انوشكا لآخر مرة، مع النجم شاروخان وكاترينا كيف في “زيرو” لن مع سقوطه المدّوي، توقفت بشكل مؤقت لعلها تحسن الاختيار مرة أخرى.
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