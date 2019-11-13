تعرف على رسالة زوجة رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق

القاهرة – لايف ستايل
ساندت ناريمان، زوجها المطرب رامي جمال، برسالة له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.
ونشرت ناريمان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي والصور "إنستغرام"، صورة من إعلان إصابته بمرض البهاق، وعلقت عليها: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللى شوفتها دى مش محتاج تسمع كلام تانى".
وفاجأ المطرب رامي جمال متابعيه على موقع "إنستجرام"، بإعلانه منذ عدة ساعات، إصابته بمرض البهاق، وذلك بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا.
وقرر رامي جمال أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.
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