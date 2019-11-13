القاهرة – لايف ستايل
يحل الفنان صلاح عبدالله ضيفًا على الحلقة المقبلة من برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما" والمذاع على قناة "ON E"، في الحادية عشرة مساء الخميس المقبل.
ويكشف "صلاح" خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الفنية وكيف دخل عالم التمثيل، كما يكشف عن موهبته في إلقاء الشعر بجانب فنه، وتحل الفنانة صابرين ضيفة بنفس الحلقة لتتحدث عن كواليس حياتها الفنية.
برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.
قد يهمك ايضاً:
شريف منير يستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة مع والديه
شريف منير ينشر صورة "نادرة" تجمعه بوالدته
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله في ضيافة "أنا وبنتي" الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.