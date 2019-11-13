شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة هيثم احمد زكى: لو ملناش نصيب نتجمع فى الدنيا ربنا يجمعنا فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكى، التخفيف عن صدمتها برحيل خطيبها، ومازالت حتى الآن لم تصدق وفاته، لافتة أن كل ما تمر به هو اختبار كبير.

وكتبت إنجى سلامة بوست طويل، عبر حسابها على فيس بوك:" قائلة:" انا بكتب الكلام ده و انا مش قادرة اكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه اي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وانا بفكر نفسي قبلكم والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس انه اختبار كبير اوي و صعب بس ربنا قال: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني انا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر انه في الاخر ملوش غير ربنا و كلنا في الاخر رجعنا له مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص او أشياء".

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واختتمت إنجى البوست، قائلة:"يا ريت كلنا نعمل حساب اليوم ده و نبتدي نتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته وجماله علشان يوم لما يجلنا اليوم ده يبقى اسعد ايام حياتنا ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) ( قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) أى حد اتغير بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نيه ان أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم وادعوله دايما ويارب يجمعنا بكل احبابنا في الفردوس الاعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".



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