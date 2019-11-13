شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحضر احتفالية فيلمها الجديد بالصدفة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حضرت الفنانة كارول سماحة احتفالية فيلمها الجديد بالصدفة في دبى ، أمس الثلاثاء، وشاركت كارول متابعيها عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفالية، وتألقت كارول فى إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الكحلى وبدت فى غاية الجمال و الأناقة.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

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يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب فى التمثيل بالمسرح الغنائى ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم.







