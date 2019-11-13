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شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين فى أحدث إطلالتها بلوك كاجوال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت مى فى إطلالتها بلوك كاجوال، حيث ارتدت بلوزة لونها أخضر وبنطلون جينز، ونالت الصورة على إعجاب عدد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها ورشاقتها.
يشار إلى أن مى عز الدين شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة" للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشاركها فى بطولة العمل بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
مى عز الدين
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