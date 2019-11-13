أصالة تقدم أحدث أغانيها في ختام مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت المطربة السورية أصالة، مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بأمسية غنائية مميزة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأسدلت وزارة الثقافة المصرية الستار على فعاليات المهرجان، الذي استمر 12 يوما، بتوزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة المصاحبة للحدث الطربي الأبرز في مصر.

وقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنانا و22 فرقة موسيقية من 7 دول هي: لبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وسلطنة عمان ومصر.





قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، في كلمتها خلال توزيع الجوائر، إنها ستعمل على استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية بإقامة حفل شهري لأحد نجوم الغناء المصريين أو العرب.

وأضافت: "المهرجان هذا العام تميز بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الأصالة، كما عبر عن فكرة تواصل الأجيال باستضافة مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب".

وأوضحت أن المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات المهرجان ناقش عددا من أهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر، وخرج بتوصيات تعمل على إثراء المجال، متابعة: "المسابقة المصاحبة نجحت في اكتشاف مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق للموسيقى".





Advertisements

كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا المصرية، أن الدورة ٢٨ من المهرجان حققت إيرادات بلغت نحو 8.5 مليون جنيه، مضيفا: "هذه الأعلى فى تاريخه".

وقال: "المهرجان شمل ١١٤ ساعة من الموسيقى والغناء عبر ٣٧ حفلا أقيمت على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وشارك في إحيائها ٩٢ مطربا وموسيقيا من ٧ دول عربية، وحضرها 15 ألف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الإلكتروني".

وأضاف أن جوائز مسابقات الموسيقى والغناء المصاحبة للمهرجان حصل عليها 19 فائزا، وبلغ إجمالي قيمتها المادية 150 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمي شهد مشاركة ٤٥ باحثا من ١٥ دولة عربية وأجنبية.

أطلت أصالة، خلال الحفل الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بفستان بنفسجي اللون من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وقدمت التحية لمصر باعتبارها الأرض التي اختارتها وطنا، كما وجهت الشكر لكل من دعمها خلال مشوارها الفني.

وأهدت المطربة الكبيرة الجمهور أغنية "المصطفى"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي، وقدمت باقة من أحدث أغانيها، منها: "60 دقيقة حياة" و"نكتة بايخة" و"حاجة متخصكش" و"بنت أكابر" و"مهتمة بالتفاصيل" و"جابوا سيرته" و"خانة الذكريات".



بالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، بمصاحبة المايسترو أحمد عبدالشافي.

على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، قدم علي الحجار فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسبقت الحجار فقرة للمغنية ريهام عبد الحكيم.



