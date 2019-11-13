دكة بدلاء مانشستر سيتي لا تقلق بلماضي على محرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، عدم انزعاجه من مسألة بقاء رياض محرز على دكة بدلاء فريقه مانشستر سيتي خلال المباريات الأخيرة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه قادر على المحافظة على مستواه وتقديمه مستويات قوية في فترة التوقف الدولي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، للحديث عن المواجهتين المقبلتين لـ"محاربي الصحراء" في التصفيات المؤهلة كأس أمم أفريقيا 2021، والمقررتين يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني أمام زامبيا وبوتسوانا، قال بلماضي: "رياض لاعب موهوب للغاية، ويبحث دائماً عن لعب جميع المباريات، خاصة أنه ينشط مع نادٍ يملك طموحات كبيرة للغاية".

وتابع: "لا أرغب في أن أخلق له مشاكل مع مدربه، لكنني أعتقد أنه كان يستحق فرصة اللعب أمام ليفربول".

وواصل: "لست منزعجاً من وضعيته الحالية، خاصة أن تمتع بوقت لاعب كافٍ في الموسم الحالي على غرار بقية زملائه في منتخب الجزائر".

وأتم: "أنا واثق من كونه سيقدم مستويات قوية في فترة التوقف الدولي المقبلة، خاصة أنه يسعى دائماً لإسعاد الجماهير الجزائرية".

Advertisements

يذكر أن محرز لم يشارك في المباريات الأربع الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأسباب فنية، حيث فضل مدربه الإسباني بيب جوارديولا الاعتماد بصفة مطلقة على البرتغالي برناردو سيلفا في مركز الجناح الأيمن.

وظهر سيلفا في 14 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 923 دقيقة، أسهم خلالها في 11 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.

جدير بالذكر أن اللاعب الأسبق لليستر سيتي الإنجليزي أسهم بشكل كبير في فوز منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019 في الصيف الماضية بعد 29 عاماً من الغياب.

ويملك اللاعب الملقب بـ"حروز" في رصيده 56 مباراة بقميص "الخضر" سجل خلالها 15 هدفاً وأهدى 29 تمريرة حاسمة.