استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر

تأكّد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر ضد كل من كينيا وجزر القُمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بسبب الإصابة.

صلاح يعاني من الإصابة منذ تعرضه لضربة قوية في الكاحل أثناء مواجهة مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وهي الإصابة التي أبعدته عن معسكر "الفراعنة" الماضي الذي واجه فيه بوتسوانا ودياً، وانتصر بهدف دون رد.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت خلال الساعات القليلة الماضية أن اللاعب حريص على الانضمام لمعسكر المنتخب على عكس رغبة ناديه الذي كان يفضل استمراره داخل مقر تدريبات النادي في ميلوود لمتابعة حالته وإجراء بعض الفحوصات.

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اتحاد الكرة المصري حسم الأمر مساء الثلاثاء، ونشر بياناً رسمياً أكد خلاله عدم جاهزية صلاح لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، وذلك بعد حضوره لمقر تدريبات المنتخب في منطقة برج العرب بالإسكندرية، والكشف عليه وإجراء بعض الاختبارات والفحوصات.

وأوضح البيان أن صلاح عقد اجتماعاً مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، ومحمد بركات مدير المنتخب، بحضور الطبيب محمد أبوالعلا، وأكد اللاعب خلال الجلسة أنه كان لديه رغبة شديدة في الحضور والمشاركة خلال المباراتين لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أشارت إلى وجود شكوك حول إمكانية لحاق نجم ليفربول بمواجهة فريقه التالية لفترة التوقف الدولي، والتي يواجه فيها كريستال بالاس يوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن صلاح، صاحب الـ27 عاماً، شارك في 17 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الجاري مع ليفربول، ونجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5.