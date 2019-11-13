هيفا وهبي تخطط لأمر خطير في “أشباح أوروبا”

شوقت النجمة هيفا وهبي جمهورها على مواقع التواصل بصورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد “أشباح أوروبا”، حيث ظهرت الى جانب الممثل مصطفى خاطر.

هيفا، التي غيّرت لون شعرها وأطلت على جمهورها بشعر “أشقر”، علقت على الصورة قائلة: “اتنين من “اشباح اوروبا” بيخططوا لصاحب المطعم، شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني”.

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وكما بات معلومًا فإن “وهبي” بدأت بتصوير “أشباح أوروبا” الى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، حيث زار فريق عمل الفيلم عدد من البلدان العربية والاوروبية لتصوير مشاهد الفيلم بما يتناسب مع السيناريو واجواء التصوير الخاصة بكل مشهد.

الفيلم من المتوقع عرضه قريبًا في دور السينما، وقد نشرت صفحة “اشباح اوروبا” عبر إنستغرام فيديو شوّقت من خلاله المتابعين وجمهور هيفا والفيشاوي وخاطر، وجعلتهم ينتظرون موعد طرح الفيلم بفارغ الصبر.

يذكر ان الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.